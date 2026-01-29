النائب الياس حنكش: الموازنة لا تعكس أبدا الواقع الإقتصادي الذي نعيشه ولا تعالج جذور الأزمة التي نعيشها

النائب شربل مسعد: لا بد من التنويه بالإنجازات التي حققتها وزارة الصحة العامة في الفترة الماضية

حاصباني: نعوّل على هذه الحكومة لكي تبدأ فعليا بالإصلاح اليوم قبل الغد وأن ينعكس هذا الإصلاح زيادة حقيقية في الواردات المعتمدة وان تتضمن الموازنة صورة واضحة عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها ولا يمكننا القبول بموازنة لم تعد تشبه ما طرحته الحكومة