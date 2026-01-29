وزير المال ياسين جابر: الحكومة حريصة على عدم حصول عجز عند تفيذ الموازنة لان مصرف لبنان والجهات الدولية لن تقوم باقراض الدولة ولو كانت هذه رغبتها لكانت ادرجت مادة تتضمن كيفية مواجهة العجز

التالي

وزير المالية ياسين جابر: خلال زيارتي ووزير النفط إلى العراق بحثنا في تشغيل أنبوب النفط الذي يمتد من العراق إلى طرابلس والعراقيون مهتمون مثلنا وأكثر لأن هذا الأنبوب يمنحهم ميزة تفاضلية لنقل النفط إلى المشرق المتوسط مباشرة