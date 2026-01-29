وزير المالية ياسين جابر: خلال زيارتي ووزير النفط إلى العراق بحثنا في تشغيل أنبوب النفط الذي يمتد من العراق إلى طرابلس والعراقيون مهتمون مثلنا وأكثر لأن هذا الأنبوب يمنحهم ميزة تفاضلية لنقل النفط إلى المشرق المتوسط مباشرة

وزير المال ياسين جابر: وزارة المالية باشرت بالاستغناء عن المباني المشغولة من قبلها الى مبان أخرى تملكها الوزارة

وزير المال ياسين جابر: الحكومة حريصة على عدم حصول عجز عند تفيذ الموازنة لان مصرف لبنان والجهات الدولية لن تقوم باقراض الدولة ولو كانت هذه رغبتها لكانت ادرجت مادة تتضمن كيفية مواجهة العجز