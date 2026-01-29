الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير المالية ياسين جابر: الجمارك ستشهد تغييرا كبيرا وقد بدأنا باستخدام آلات الـscanners الجديدة في بيروت وطرابلس إذ ان هذه الأجهزة قادرة على فحص 100 مستوعب في الساعة بدلا من 40 مستوعبا في اليوم سابقا

آخر الأخبار
2026-01-29 | 10:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير المالية ياسين جابر: الجمارك ستشهد تغييرا كبيرا وقد بدأنا باستخدام آلات الـscanners الجديدة في بيروت وطرابلس إذ ان هذه الأجهزة قادرة على فحص 100 مستوعب في الساعة بدلا من 40 مستوعبا في اليوم سابقا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير المالية ياسين جابر: الجمارك ستشهد تغييرا كبيرا وقد بدأنا باستخدام آلات الـscanners الجديدة في بيروت وطرابلس إذ ان هذه الأجهزة قادرة على فحص 100 مستوعب في الساعة بدلا من 40 مستوعبا في اليوم سابقا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المالية

ياسين

جابر:

الجمارك

ستشهد

تغييرا

كبيرا

بدأنا

باستخدام

الـscanners

الجديدة

بيروت

وطرابلس

الأجهزة

قادرة

مستوعب

الساعة

مستوعبا

اليوم

سابقا

LBCI التالي
وزير المال ياسين جابر: الحكومة كما المجلس النيابي تعترف بأحقية ما يطالب به موظفي القطاع العام وهي تحاول اعطاء زيادات ثاتبة لا تنعكس سلبا على اسعار الصرف والفائض في موارد الخزينة هو بالليرة وليس بالعملة الصعبة وهناك ديون مستحقة يجب تسديدها
وزير المال ياسين جابر: وزارة المالية باشرت بالاستغناء عن المباني المشغولة من قبلها الى مبان أخرى تملكها الوزارة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان

LBCI
فنّ
13:47

فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
13:47

فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

هل ستُقرّ الموازنة اليوم... اليكم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
13:34

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: سفينة حربية أميركية تستعد للرسو في خليج إيلات استعدادا لهجوم متوقع على إيران

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:11

العميد المتقاعد شامل روكز: ناقشنا مع الحكومة إضافة 50% اعتبارا من نهاية شهر شباط و10% إضافية كل 6 أشهر لنصل إلى سنة 2028 بالرواتب التي كنا عليها

LBCI
منوعات
2026-01-19

أصيبت بنوع خطير من الإنفلونزا ودخلت في غيبوبة طويلة... إليكم ما حصل مع ابنة الـ14 عاماً!

LBCI
رياضة
2026-01-24

مانشستر سيتي يحقق انتصاره الأول في 2026

LBCI
منوعات
2025-11-25

شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

هل ستُقرّ الموازنة اليوم... اليكم التفاصيل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:40

مقدمة النشرة المسائية 29-1-2026

LBCI
أخبار دولية
12:44

ترامب: حماس كان لها دور كبير في استعادة الرهائن

LBCI
أخبار لبنان
12:28

العسكريون المتقاعدون يصعدون أمام مجلس النواب... هكذا تبدو الصورة

LBCI
أخبار لبنان
11:40

سجال بين وزير المالية والنواب حول زيادة رواتب القطاع العام... والمتظاهرون يتحرّكون في الشارع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:28

مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا

LBCI
حال الطقس
01:31

منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا

LBCI
أخبار لبنان
02:23

هبة أردنية الى الجيش

LBCI
فنّ
08:37

خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟

LBCI
أخبار دولية
02:09

مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025

LBCI
أمن وقضاء
08:28

برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف

LBCI
أخبار لبنان
03:00

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات في البحر قبالة الدامور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More