وزير المال ياسين جابر: وزارة المالية باشرت بالاستغناء عن المباني المشغولة من قبلها الى مبان أخرى تملكها الوزارة

وزير المالية ياسين جابر: الجمارك ستشهد تغييرا كبيرا وقد بدأنا باستخدام آلات الـscanners الجديدة في بيروت وطرابلس إذ ان هذه الأجهزة قادرة على فحص 100 مستوعب في الساعة بدلا من 40 مستوعبا في اليوم سابقا