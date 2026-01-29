وزير المالية ياسين جابر: الاتفاق قائم وضروري واعطينا كلمة ولا تراجع عنها والارقام يجب ان تكون مدروسة ولا نريد ايذاء البلد

وزير المالية ياسين جابر: لو سقطت هذه الموزانة لكنا سنلجأ الى موزانة الاثني عشرية والجميع يتذكر ما تسببت به سلسلة الرتب والرواتب وموجودات الخزينة بالليرة ونحن مع الحقوق ولم نخرج من النفق ونحاول لملمة المؤسسات ومن غير المعقول التسرع في القرارات

