"فضيحة الصور" بين كيم كارداشيان وميغان ماركل... ما القصة؟

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان حقيقة حذف الصور التي جمعتها بالأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من احتفال عيد ميلاد والدتها كريس جينر السبعين، مؤكدة أنّ الخطوة جاءت بناءً على طلب الثنائي الملكي نفسه.

وكانت كريس جينر قد احتفلت بعيد ميلادها السبعين في تشرين الثاني الماضي بحفل ضخم حضره عدد كبير من النجوم، من بينهم دوق ودوقة ساسكس. وظهرت صور للأمير هاري وميغان ماركل في منشورات شاركتها عائلة كارداشيان عبر إنستغرام، قبل أن تُحذف بشكل مفاجئ بعد أيام قليلة، ما أثار تساؤلات واسعة.

وفي حديثها عبر بودكاست Khloe in Wonderland، أوضحت كيم أنّ ما حصل كان "بريئاً تماماً"، قائلة إنّ الصداقة تجمع والدتها بميغان منذ سنوات، وتربطهما علاقة ودّية للغاية. وأضافت أنّ حذف الصور لم يكن نتيجة خلاف، بل احتراماً لرغبة الأمير هاري وميغان في إبقائها خارج التداول الإعلامي.

وتابعت كيم أنّ ما أُطلق عليه لاحقاً اسم "فضيحة الصور" لم يكن سوى سوء فهم، مؤكدة أنّ الأجواء خلال الحفل كانت إيجابية، وأن العلاقة بين العائلتين لا تشوبها أي توترات.