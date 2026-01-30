الأخبار
طارق متري لـ "جدل": المهمة الاولى للميكانيزم مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية والمهمة الثانية مراقبة عمل الجيش اللبناني

آخر الأخبار
2026-01-30 | 15:06
مشاهدات عالية
طارق متري لـ &quot;جدل&quot;: المهمة الاولى للميكانيزم مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية والمهمة الثانية مراقبة عمل الجيش اللبناني
0min
طارق متري لـ "جدل": المهمة الاولى للميكانيزم مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية والمهمة الثانية مراقبة عمل الجيش اللبناني

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

"جدل":

المهمة

الاولى

للميكانيزم

مراقبة

تنفيذ

اتفاق

الاعمال

العدائية

والمهمة

الثانية

مراقبة

الجيش

اللبناني

طارق متري لـ "جدل": عودة الجنوبيين الى قراهم هو أساس المسار التفاوضي الذي يخوضه اليوم لبنان عبر الميكانيزم 
طارق متري لـ "جدل": تناقشنا مع السوريين بشأن الحدود البرية اللبنانية–السورية وأكدنا أهمية ضبط الحدود إلى حين ترسيمها في مرحلة لاحقة
آخر الأخبار

آخر الأخبار
اخترنا لكم
