طارق متري لـ "جدل": عودة الجنوبيين الى قراهم هو أساس المسار التفاوضي الذي يخوضه اليوم لبنان عبر الميكانيزم 

طارق متري لـ "جدل": أكثرية اللبنانيين لا تريد زجّ لبنان في حرب جديدة وأعتقد أن إمكانية ذلك أساسا ضعيفة وأتمنى من حزب الله ألّا ينخرط في الحرب تمامًا كما فعل خلال حرب الأيام الـ12 بين إيران وإسرائيل العام الماضي