طارق متري لـ "جدل" تعليقا على كلام نواف الموسوي: هذا كلام سياسي وأنا استمع لكلام قائد الجيش

طارق متري لـ "جدل": الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله يجاهر بعلاقته بإيران وباعتقاده بولاية الفقيه لكن لا أعتقد أنّه يريد أن يزجّ لبنان في حرب جديدة

طارق متري لـ "جدل": أكثرية اللبنانيين لا تريد زجّ لبنان في حرب جديدة وأعتقد أن إمكانية ذلك أساسا ضعيفة وأتمنى من حزب الله ألّا ينخرط في الحرب تمامًا كما فعل خلال حرب الأيام الـ12 بين إيران وإسرائيل العام الماضي