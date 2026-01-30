طارق متري لـ "جدل": الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله يجاهر بعلاقته بإيران وباعتقاده بولاية الفقيه لكن لا أعتقد أنّه يريد أن يزجّ لبنان في حرب جديدة

التالي

نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ "جدل": نحن كحكومة مستعدون لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومستعدون لتطبيقها وفق أي قانون يقره المجلس النيابي إلا أنّ القانون الحالي غير قابل للتطبيق