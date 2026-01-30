نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ "جدل": مصير الانتخابات عالق لدى المجلس النيابي وعلى النواب أن يتفقوا في ما بينهم وقد أرسلنا إليهم مشروع قانون لمناقشته

التالي

طارق متري لـ "جدل": لم نَعِد العسكريين بزيادة 50% إضافة إلى الرواتب لكننا وعدناهم بمشروع قانون خلال 15 يومًا يتضمن تصحيحًا لرواتب العاملين في القطاع العام على أن تكون الزيادة بحسب إمكانات الدولة