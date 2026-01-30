طارق متري لـ "جدل": لم نَعِد العسكريين بزيادة 50% إضافة إلى الرواتب لكننا وعدناهم بمشروع قانون خلال 15 يومًا يتضمن تصحيحًا لرواتب العاملين في القطاع العام على أن تكون الزيادة بحسب إمكانات الدولة

نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ "جدل": مصير الانتخابات عالق لدى المجلس النيابي وعلى النواب أن يتفقوا في ما بينهم وقد أرسلنا إليهم مشروع قانون لمناقشته

السابق