الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترمب: لا نريد للصين أن تسيطر على كندا وإذا عقدت أوتاوا اتفاقا مع بيجين فسنرد على ذلك
آخر الأخبار
2026-01-31 | 23:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترمب: لا نريد للصين أن تسيطر على كندا وإذا عقدت أوتاوا اتفاقا مع بيجين فسنرد على ذلك
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
للصين
تسيطر
أوتاوا
اتفاقا
بيجين
فسنرد
التالي
التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب مدينة عسلويه في جنوب إيران
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:37
طوارئ الصحة: غارة إسرائيلية على بلدة معروب قضاء صور ليل أمس أدت إلى إصابة مواطن بجروح
آخر الأخبار
04:37
طوارئ الصحة: غارة إسرائيلية على بلدة معروب قضاء صور ليل أمس أدت إلى إصابة مواطن بجروح
0
خبر عاجل
04:17
الداخلية السورية: نفذنا عمليات دقيقة استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات طالت المزة ومطارها العسكري والتحقيقات مع الخلية أظهرت ارتباطها بجهات خارجية وأن مصدر الصواريخ والمسيرات هو حزب الله
خبر عاجل
04:17
الداخلية السورية: نفذنا عمليات دقيقة استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات طالت المزة ومطارها العسكري والتحقيقات مع الخلية أظهرت ارتباطها بجهات خارجية وأن مصدر الصواريخ والمسيرات هو حزب الله
0
آخر الأخبار
04:17
الداخلية السورية: نفذنا عمليات دقيقة استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات طالت المزة ومطارها العسكري
آخر الأخبار
04:17
الداخلية السورية: نفذنا عمليات دقيقة استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات طالت المزة ومطارها العسكري
0
أخبار لبنان
04:14
الراعي: لبنان بحاجة إلى "ثورة ضمير"...
أخبار لبنان
04:14
الراعي: لبنان بحاجة إلى "ثورة ضمير"...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:37
طوارئ الصحة: غارة إسرائيلية على بلدة معروب قضاء صور ليل أمس أدت إلى إصابة مواطن بجروح
آخر الأخبار
04:37
طوارئ الصحة: غارة إسرائيلية على بلدة معروب قضاء صور ليل أمس أدت إلى إصابة مواطن بجروح
0
آخر الأخبار
04:17
الداخلية السورية: نفذنا عمليات دقيقة استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات طالت المزة ومطارها العسكري
آخر الأخبار
04:17
الداخلية السورية: نفذنا عمليات دقيقة استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات طالت المزة ومطارها العسكري
0
آخر الأخبار
03:48
الراعي: الأوطان لا تقوم بالقوة بل بالمحبة ولا تقوم بالفساد بل بالأمانة ولبنان بحاجة إلى "ثورة ضمير" ليُصبح الجائع أولوية والإنسان غاية لا وسيلة
آخر الأخبار
03:48
الراعي: الأوطان لا تقوم بالقوة بل بالمحبة ولا تقوم بالفساد بل بالأمانة ولبنان بحاجة إلى "ثورة ضمير" ليُصبح الجائع أولوية والإنسان غاية لا وسيلة
0
آخر الأخبار
03:25
القاء قنبلة صوتية على حفارة في عيتا الشعب
آخر الأخبار
03:25
القاء قنبلة صوتية على حفارة في عيتا الشعب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:11
توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله
أخبار لبنان
04:11
توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هيكلية حكومية لإعادة الإعمار… وغارات إسرائيلية تتحكّم بمصيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هيكلية حكومية لإعادة الإعمار… وغارات إسرائيلية تتحكّم بمصيرها
0
آخر الأخبار
2025-11-02
فوكس نيوز عن مسؤول بالخارجية الأميركية: لبنان إتخذ قرارًا شجاعًا بنزع سلاح حزب الله وندعم بشكل كامل هذا القرار
آخر الأخبار
2025-11-02
فوكس نيوز عن مسؤول بالخارجية الأميركية: لبنان إتخذ قرارًا شجاعًا بنزع سلاح حزب الله وندعم بشكل كامل هذا القرار
0
أخبار لبنان
2025-12-29
اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…
أخبار لبنان
2025-12-29
اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:39
نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس شوقي فتفت للـLBCI: طرابلس مدينة قديمة... وكل المباني غير المعدة والتي لم تتم صيانتها معرضة
أخبار لبنان
16:39
نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس شوقي فتفت للـLBCI: طرابلس مدينة قديمة... وكل المباني غير المعدة والتي لم تتم صيانتها معرضة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هكذا يمكن معالجة أزمة معاشات القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هكذا يمكن معالجة أزمة معاشات القطاع العام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في طرابلس جدران وأبنية شهدت على ما عصف بالمدينة منذ عقود
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في طرابلس جدران وأبنية شهدت على ما عصف بالمدينة منذ عقود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هيكلية حكومية لإعادة الإعمار… وغارات إسرائيلية تتحكّم بمصيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هيكلية حكومية لإعادة الإعمار… وغارات إسرائيلية تتحكّم بمصيرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
تل أبيب تترقّب الرد الإيراني: مدمّرة أميركية في إيلات وسيناريوهات تصعيد مفتوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
تل أبيب تترقّب الرد الإيراني: مدمّرة أميركية في إيلات وسيناريوهات تصعيد مفتوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الجيش اللبناني يتحضر لاستلام حواجز مخيم البداوي من القوة الفلسطينية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الجيش اللبناني يتحضر لاستلام حواجز مخيم البداوي من القوة الفلسطينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حي التنك في طرابلس: وجهٌ آخرُ من الاحتلالِ سببُه إهمالٌ جَماعيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حي التنك في طرابلس: وجهٌ آخرُ من الاحتلالِ سببُه إهمالٌ جَماعيّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:57
قوى الأمن للمواطنين: احذروا تزويد حساباتكم الشخصية لمنصات المراهنات والقمار الإلكتروني!
أمن وقضاء
11:57
قوى الأمن للمواطنين: احذروا تزويد حساباتكم الشخصية لمنصات المراهنات والقمار الإلكتروني!
2
حال الطقس
01:48
استقرارٌ قصير يسبق منخفضًا جويًا منتصف ليل الاثنين...
حال الطقس
01:48
استقرارٌ قصير يسبق منخفضًا جويًا منتصف ليل الاثنين...
3
أخبار لبنان
04:11
توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله
أخبار لبنان
04:11
توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله
4
أخبار لبنان
09:52
وزارة الشؤون: البنك الدولي وافق على تمويل برنامج "أمان"
أخبار لبنان
09:52
وزارة الشؤون: البنك الدولي وافق على تمويل برنامج "أمان"
5
خبر عاجل
16:26
غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بين باريش ومعروب في قضاء صور
خبر عاجل
16:26
غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بين باريش ومعروب في قضاء صور
6
خبر عاجل
16:16
مسؤول سعودي: السعودية ترفض استخدام أجوائها لأي أعمال عسكرية ضد إيران
خبر عاجل
16:16
مسؤول سعودي: السعودية ترفض استخدام أجوائها لأي أعمال عسكرية ضد إيران
7
خبر عاجل
12:58
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تشكيل أساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة يتقدم على عكس أجواء الحرب الإعلامية المصطنعة
خبر عاجل
12:58
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تشكيل أساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة يتقدم على عكس أجواء الحرب الإعلامية المصطنعة
8
خبر عاجل
23:37
إيران تصنّف الجيوش الأوروبية منظمات "إرهابية" ردا على تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري
خبر عاجل
23:37
إيران تصنّف الجيوش الأوروبية منظمات "إرهابية" ردا على تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More