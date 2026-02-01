التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

القناة 12 الإسرائيلية: سيقوم الجانب المصري بإرسال قوائم الراغبين بالدخول إلى قطاع غزة قبل 24 ساعة لتوافق عليها إسرائيل

ترمب: لا نريد للصين أن تسيطر على كندا وإذا عقدت أوتاوا اتفاقا مع بيجين فسنرد على ذلك