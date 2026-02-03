الأخبار
نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـ LBCI: غالبية الأنظمة في الدول المتطورة أشركت القطاع الخاص في العديد من المجالات إذ أثبت هذا القطاع أنه الأكثر نجاحا فيما تأخّر لبنان في هذا التلزيم
2026-02-03 | 03:33
نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـ LBCI: غالبية الأنظمة في الدول المتطورة أشركت القطاع الخاص في العديد من المجالات إذ أثبت هذا القطاع أنه الأكثر نجاحا فيما تأخّر لبنان في هذا التلزيم
رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: ملتزمون في الاستمرار في الاصلاح واستعادة سيادة الدولة بشكل كامل
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في بلدة كفركلا
السابق
أخبار دولية
06:05
قطر: جهود إقليمية لتهدئة التوتر بشأن إيران
أخبار دولية
06:05
قطر: جهود إقليمية لتهدئة التوتر بشأن إيران
0
أخبار لبنان
06:04
جابر من دبي: التحدي الحقيقي للنهوض الاقتصادي ببناء المؤسسات
أخبار لبنان
06:04
جابر من دبي: التحدي الحقيقي للنهوض الاقتصادي ببناء المؤسسات
0
أخبار لبنان
06:03
كركي: زيادة معاينات الأطباء لتصل إلى 92% مما كانت عليه قبل الأزمة
أخبار لبنان
06:03
كركي: زيادة معاينات الأطباء لتصل إلى 92% مما كانت عليه قبل الأزمة
0
أخبار دولية
06:03
منظمة الصحة: إجلاء أول 5 مرضى من غزة عبر معبر رفح أمس
أخبار دولية
06:03
منظمة الصحة: إجلاء أول 5 مرضى من غزة عبر معبر رفح أمس
0
آخر الأخبار
05:28
الخارجية القطرية: هناك تعاون وجهود إقليمية لضمان التهدئة بشأن إيران
آخر الأخبار
05:28
الخارجية القطرية: هناك تعاون وجهود إقليمية لضمان التهدئة بشأن إيران
0
أخبار لبنان
05:22
كرامي: فتح باب الترشيح لامتحانات الكولوكيوم 2026 – الدورة الأولى لاختصاصات "تقويم النطق" و"قياس النظر" و"العلاج النفسي الحركي" و"العلاج الانشغالي"
أخبار لبنان
05:22
كرامي: فتح باب الترشيح لامتحانات الكولوكيوم 2026 – الدورة الأولى لاختصاصات "تقويم النطق" و"قياس النظر" و"العلاج النفسي الحركي" و"العلاج الانشغالي"
0
أمن وقضاء
04:47
الجيش: عمليات دهم وضبط سلاح متوسط في منطقة القصر – الهرمل
أمن وقضاء
04:47
الجيش: عمليات دهم وضبط سلاح متوسط في منطقة القصر – الهرمل
0
آخر الأخبار
03:58
رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: المطلوب من الدول الشقيقة دعمنا وليس أن تحلّ مكاننا
آخر الأخبار
03:58
رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: المطلوب من الدول الشقيقة دعمنا وليس أن تحلّ مكاننا
أخبار لبنان
05:53
الرئيس عون امام وفد من "الجبهة السيادية": ما يُطرح لتأجيل الانتخابات لأسباب أو لفترات مختلفة لا يعنيني مطلقًا
أخبار لبنان
05:53
الرئيس عون امام وفد من "الجبهة السيادية": ما يُطرح لتأجيل الانتخابات لأسباب أو لفترات مختلفة لا يعنيني مطلقًا
0
خبر عاجل
2026-01-11
الرئيس عون: دور السلاح انتهى وبقائه أصبح عبئًا على بيئته ولبنان إذ إنّ لا دور رادعًا له
خبر عاجل
2026-01-11
الرئيس عون: دور السلاح انتهى وبقائه أصبح عبئًا على بيئته ولبنان إذ إنّ لا دور رادعًا له
0
أخبار دولية
2025-10-21
لقاء سعوديّ أميركيّ
أخبار دولية
2025-10-21
لقاء سعوديّ أميركيّ
0
أخبار لبنان
2025-10-31
بلدة بليدا الحدودية شيّعت ابنها الشهيد
أخبار لبنان
2025-10-31
بلدة بليدا الحدودية شيّعت ابنها الشهيد
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة
0
أخبار لبنان
13:40
أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي
أخبار لبنان
13:40
أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ثنائي "أمل" - حزب الله: تباينات أم اشتباك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ثنائي "أمل" - حزب الله: تباينات أم اشتباك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
رغم وعود الدولة بتحسين معاشاتهم .. موظفو القطاع العام يكملون إضرابهم
تقارير نشرة الاخبار
13:39
رغم وعود الدولة بتحسين معاشاتهم .. موظفو القطاع العام يكملون إضرابهم
0
أخبار لبنان
13:37
وسام حنا والفنانة بلقيس يطلقان أغنيةٍ مشتركة تم تحضيرها خصيصًا لبرنامج "أكرم من مين"...
أخبار لبنان
13:37
وسام حنا والفنانة بلقيس يطلقان أغنيةٍ مشتركة تم تحضيرها خصيصًا لبرنامج "أكرم من مين"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حديث عن مسار سياسي للتفاوض بين لبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حديث عن مسار سياسي للتفاوض بين لبنان وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل تفشل في اقناع واشنطن بخطورة المسار الدبلوماسي مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل تفشل في اقناع واشنطن بخطورة المسار الدبلوماسي مع إيران
1
خبر عاجل
06:34
إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...
خبر عاجل
06:34
إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...
2
اقتصاد
02:35
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:35
ارتفاع في أسعار المحروقات
3
أخبار لبنان
23:52
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
أخبار لبنان
23:52
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
4
حال الطقس
02:16
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
حال الطقس
02:16
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
5
خبر عاجل
08:04
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله
خبر عاجل
08:04
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله
6
أمن وقضاء
10:22
روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"
أمن وقضاء
10:22
روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"
7
أمن وقضاء
06:39
العثور على جثة امرأة سورية في مجرى النهر الكبير - العريضة
أمن وقضاء
06:39
العثور على جثة امرأة سورية في مجرى النهر الكبير - العريضة
8
أمن وقضاء
02:44
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
أمن وقضاء
02:44
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
