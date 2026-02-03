الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: ملتزمون في الاستمرار في الاصلاح واستعادة سيادة الدولة بشكل كامل
آخر الأخبار
2026-02-03 | 03:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: ملتزمون في الاستمرار في الاصلاح واستعادة سيادة الدولة بشكل كامل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الحكومة
"القمة
العالمية
للحكومات"
ملتزمون
الاستمرار
الاصلاح
واستعادة
سيادة
الدولة
التالي
رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات": السيادة والإصلاح أمران متلازمان وهما حاجتان أساسيتان لإنقاذ لبنان فالسّيادة تعني استعادة قرار الحرب والسلم وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح فيما يشمل الإصلاح الإصلاحين المالي والإداري
نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـ LBCI: غالبية الأنظمة في الدول المتطورة أشركت القطاع الخاص في العديد من المجالات إذ أثبت هذا القطاع أنه الأكثر نجاحا فيما تأخّر لبنان في هذا التلزيم
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:49
"اليونيفيل": قنبلة صوتية ألقتها مسيرة إسرائيلية خلال دورية روتينية لجنود حفظ السلام قرب كفركلا
أمن وقضاء
11:49
"اليونيفيل": قنبلة صوتية ألقتها مسيرة إسرائيلية خلال دورية روتينية لجنود حفظ السلام قرب كفركلا
0
أخبار لبنان
11:40
سلام التقى وزير الخارجية الإماراتي: العقبة أمام استكمال بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني تتمثل في عدم انسحاب إسرائيل
أخبار لبنان
11:40
سلام التقى وزير الخارجية الإماراتي: العقبة أمام استكمال بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني تتمثل في عدم انسحاب إسرائيل
0
فنّ
11:38
هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!
فنّ
11:38
هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!
0
أمن وقضاء
11:36
ترويج عملة مزيّفة ومخدّرات في الشمال... وأمن الدولة يوقف الفاعل
أمن وقضاء
11:36
ترويج عملة مزيّفة ومخدّرات في الشمال... وأمن الدولة يوقف الفاعل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
11:38
هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!
فنّ
11:38
هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!
0
عالم الطبخ
10:17
وصفة لحمة موزات الغنم وطبق الريزوتو مع الشمندر... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:17
وصفة لحمة موزات الغنم وطبق الريزوتو مع الشمندر... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
آخر الأخبار
09:03
مسؤول سوري: السعودية ستستثمر مليارات الدولارات بما في ذلك إنشاء شركة طيران جديدة
آخر الأخبار
09:03
مسؤول سوري: السعودية ستستثمر مليارات الدولارات بما في ذلك إنشاء شركة طيران جديدة
0
آخر الأخبار
09:01
مسؤول سوري: السعودية تستعد للإعلان عن استثمارات جديدة كبيرة في سوريا
آخر الأخبار
09:01
مسؤول سوري: السعودية تستعد للإعلان عن استثمارات جديدة كبيرة في سوريا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
10:29
"جيل Z يعتقد أنه أكثر ذكاءً مما هو عليه بالواقع"... العلم يكشف: للمرة الأولى في التاريخ جيل كامل أقلّ ذكاءً من آبائه
علوم وتكنولوجيا
10:29
"جيل Z يعتقد أنه أكثر ذكاءً مما هو عليه بالواقع"... العلم يكشف: للمرة الأولى في التاريخ جيل كامل أقلّ ذكاءً من آبائه
0
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
0
أمن وقضاء
11:36
ترويج عملة مزيّفة ومخدّرات في الشمال... وأمن الدولة يوقف الفاعل
أمن وقضاء
11:36
ترويج عملة مزيّفة ومخدّرات في الشمال... وأمن الدولة يوقف الفاعل
0
آخر الأخبار
09:03
مسؤول سوري: السعودية ستستثمر مليارات الدولارات بما في ذلك إنشاء شركة طيران جديدة
آخر الأخبار
09:03
مسؤول سوري: السعودية ستستثمر مليارات الدولارات بما في ذلك إنشاء شركة طيران جديدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:10
في الذكرى الخامسة لاغتيال لقمان سليم.. عائلته تعرض مسار التحقيق
أخبار لبنان
08:10
في الذكرى الخامسة لاغتيال لقمان سليم.. عائلته تعرض مسار التحقيق
0
أخبار دولية
08:08
شمخاني: برنامج إيران النووي سلمي وقدرة التخصيب تصل إلى 60% مع إمكانية خفضها
أخبار دولية
08:08
شمخاني: برنامج إيران النووي سلمي وقدرة التخصيب تصل إلى 60% مع إمكانية خفضها
0
أخبار دولية
08:03
وزير خارجية إيران: مستعدون للدبلوماسية في إطار الاحترام المتبادل
أخبار دولية
08:03
وزير خارجية إيران: مستعدون للدبلوماسية في إطار الاحترام المتبادل
0
أخبار دولية
08:00
واشنطن وطهران تتجهان لاجتماع في تركيا الجمعة وسط وساطات ودبلوماسية متوترة
أخبار دولية
08:00
واشنطن وطهران تتجهان لاجتماع في تركيا الجمعة وسط وساطات ودبلوماسية متوترة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
اسرائيل ترفع ملف إيران إلى الأولوية: نتنياهو يجتمع مع المبعوث الأميركي بحضور رئيسي الأركان والموساد
تقارير نشرة الاخبار
07:57
اسرائيل ترفع ملف إيران إلى الأولوية: نتنياهو يجتمع مع المبعوث الأميركي بحضور رئيسي الأركان والموساد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة
0
أخبار لبنان
13:40
أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي
أخبار لبنان
13:40
أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
2
اقتصاد
02:35
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:35
ارتفاع في أسعار المحروقات
3
حال الطقس
02:16
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
حال الطقس
02:16
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
4
أخبار لبنان
23:52
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
أخبار لبنان
23:52
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
5
أمن وقضاء
02:44
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
أمن وقضاء
02:44
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
6
خبر عاجل
05:43
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ تعيين إيلا واوية "الكابتن إيلا" متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خلفا لأفيخاي أدرعي
خبر عاجل
05:43
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ تعيين إيلا واوية "الكابتن إيلا" متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خلفا لأفيخاي أدرعي
7
أخبار لبنان
03:59
"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط
أخبار لبنان
03:59
"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط
8
خبر عاجل
12:39
قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"
خبر عاجل
12:39
قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More