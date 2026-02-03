رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: ملتزمون في الاستمرار في الاصلاح واستعادة سيادة الدولة بشكل كامل

نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـ LBCI: غالبية الأنظمة في الدول المتطورة أشركت القطاع الخاص في العديد من المجالات إذ أثبت هذا القطاع أنه الأكثر نجاحا فيما تأخّر لبنان في هذا التلزيم

السابق