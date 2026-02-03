الشيخ نعيم قاسم: نحن نواجه هيمنة أميركية تتجاوز العالم فهل نمنع هذه الهيمنة بما يمس حقوقنا ومصالحنا ام نستسلم لها ونتنازل عن ارضنا وسيادتنا؟

التالي

الشيخ نعيم قاسم: على الجميع التصدي للعدوان الإسرائيلي لا الوقوف ضدّ المقاومة ويجب مواجهة العدوان بمقدار الدفاع الموجود لدينا والاستمرار بقول "لا" وعدم التنازل له