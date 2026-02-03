الشيخ نعيم قاسم: على الجميع التصدي للعدوان الإسرائيلي لا الوقوف ضدّ المقاومة ويجب مواجهة العدوان بمقدار الدفاع الموجود لدينا والاستمرار بقول "لا" وعدم التنازل له

التالي

الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله