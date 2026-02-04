النائب طوني فرنجية لـ "حوار المرحلة": مرحلة جديدة تطرق باب الشرق الأوسط وعلى لبنان أن يتجهز لهذه المرحلة

التالي

النائب طوني فرنجية لـ"حوار المرحلة": أتمنى أن لا ينجر لبنان إلى صراعات وحزب الله بقي ملتزما بقرار 1701 أكثر بكثير من إسرائيل وكان هناك اتفاق على خطوة مقابل خطوة لم يُطبَّق