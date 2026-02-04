النائب طوني فرنجية لـ"حوار المرحلة": أتمنى أن لا ينجر لبنان إلى صراعات وحزب الله بقي ملتزما بقرار 1701 أكثر بكثير من إسرائيل وكان هناك اتفاق على خطوة مقابل خطوة لم يُطبَّق

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك