طارق متري: هذا الاتفاق أقر في مجلس الوزراء باجماع أعضائه وسنباشر بتنفيذه منذ صباح الغد

وزير العدل السوري مظهر الويس: ملف السجناء السوريّين معقّد ولا يمكن معالجته باتفاق واحد شامل لكنها خطوة مهمّة على طريق العدالة لمعالجة أوضاع المحكومين وتشكّل أساسا للعمل المشترك بين البلدين