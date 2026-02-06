وزير العدل السوري مظهر الويس: ملف السجناء السوريّين معقّد ولا يمكن معالجته باتفاق واحد شامل لكنها خطوة مهمّة على طريق العدالة لمعالجة أوضاع المحكومين وتشكّل أساسا للعمل المشترك بين البلدين

التالي

وزير العدل السوري: رغم كل التعقيدات نعلن خطوة مهمة على طريق العدالة تمثلت في معالجة أوضاع المحكومين وهم من أمضوا فترات طويلة في السجون وكانت أوضاعهم من أكثر الحالات تعقيدا من الناحية القانونية