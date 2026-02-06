متحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول محادثات اليوم مع أميركا انتهت "موقتا" لكن مراسل التلفزيون الرسمي غير متأكد من موعد استئناف المفاوضات

التالي

امال شحادة: قائد سلاح الجو الاسرائيلي تومر بار ورئيس الاستخبارات العسكرية شلومي بندر يصادقان على تنفيذ عمليات ضد ايران في حال نفذت الولايات المتحدة هجوما على هذا البلد