بري عرض وبارو للاوضاع في لبنان والمنطقة والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش
أخبار لبنان
2026-02-06 | 08:05
بري عرض وبارو للاوضاع في لبنان والمنطقة والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو ومستشاري الرئيس بري محمود بري وعلي حمدان.
وتناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، الذي ستستضيفه فرنسا في 5 آذار المقبل في باريس ، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا .
كما استقبل الرئيس بري سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو في زيارة وداعية، لمناسبة إنتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان ، الزيارة كانت مناسبة لعرض العلاقات الثنائية بين البلدين .
