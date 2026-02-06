وزير الخارجية الايراني: هذه بداية جديدة للتفاوض وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة وهذا تحد للمفاوضات وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام

وزير الخارجية الايراني: خلال محادثات مسقط تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني والأجواء كانت إيجابية

امال شحادة: قائد سلاح الجو الاسرائيلي تومر بار ورئيس الاستخبارات العسكرية شلومي بندر يصادقان على تنفيذ عمليات ضد ايران في حال نفذت الولايات المتحدة هجوما على هذا البلد