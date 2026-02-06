وزير الخارجية الايراني: خلال محادثات مسقط تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني والأجواء كانت إيجابية

وزير الخارجية الايراني: إذا استمر هذا المسار بين الجانبين فيمكننا في الجلسات المقبلة إيجاد إطار أوضح للمفاوضات

وزير الخارجية الايراني: هذه بداية جديدة للتفاوض وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة وهذا تحد للمفاوضات وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام