بارو: ستُعقد اجتماعات مع الشركاء الأساسيين وأصدقاء لبنان في المنطقة للحديث عن الدعم الذي يُمكن تقديمه في مؤتمر 5 آذار ولودريان سيتولّى هذه المهمة

وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: بعد رشّ مواد سامة في الجنوب تبيّن أنها مبيدات وتقرّر تكليف مجلس البحوث بإجراء مسح بالتعاون مع الجيش والعودة بالنتيجة بأسرع وقت ممكن