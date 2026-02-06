وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: بعد رشّ مواد سامة في الجنوب تبيّن أنها مبيدات وتقرّر تكليف مجلس البحوث بإجراء مسح بالتعاون مع الجيش والعودة بالنتيجة بأسرع وقت ممكن

القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات في إسرائيل بارتفاع احتمالات ضربة أميركية على إيران وأنّ المفاوضات لن تغيّر المواقف

بارو: ستُعقد اجتماعات مع الشركاء الأساسيين وأصدقاء لبنان في المنطقة للحديث عن الدعم الذي يُمكن تقديمه في مؤتمر 5 آذار ولودريان سيتولّى هذه المهمة