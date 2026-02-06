صورة من اللقاء الذي جمع قائد الجيش بالسيناتور الاميركي ليندسي غراهام

إلى عشّاق الفاصوليا... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

إلى عشّاق الفاصوليا... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

وزيرة العدل الأميركية: "إف بي آي" ألقى القبض على مشارك رئيسي في هجوم القنصلية في بنغازي