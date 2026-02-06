الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إلى عشّاق الفاصوليا... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-02-06 | 10:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إلى عشّاق الفاصوليا... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Catchy Talk" عبر شاشة الـLBCI، الفاصوليا بالزيت وسلطة الفاصوليا والتونة.
للاطلاع على طريقة تحضير هذه المائدة الشهيّة،
اضغطوا هنا
.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
عشّاق
الفاصوليا...
طبقان
مميزان
طريقة
الشيف
(فيديو)
الباستا السوداء والقريدس بصلصة البيستو... مائدة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:51
أكسيوس عن مصادر: ويتكوف وكوشنر التقيا مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني خلال محادثات مسقط
آخر الأخبار
13:51
أكسيوس عن مصادر: ويتكوف وكوشنر التقيا مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني خلال محادثات مسقط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية
0
رياضة
13:38
العين على افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية الليلة… ولبنان في قلب الحدث
رياضة
13:38
العين على افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية الليلة… ولبنان في قلب الحدث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بارو في بيروت تحضيراً لموتمر دعم الجيش ولتهيئة الأرضية لمؤتمر لدعم لبنان وإعادة الإعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بارو في بيروت تحضيراً لموتمر دعم الجيش ولتهيئة الأرضية لمؤتمر لدعم لبنان وإعادة الإعمار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2026-02-05
الباستا السوداء والقريدس بصلصة البيستو... مائدة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-02-05
الباستا السوداء والقريدس بصلصة البيستو... مائدة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-02-04
الكسكس بالسمك... وصفة مميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2026-02-04
الكسكس بالسمك... وصفة مميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-02-03
وصفة لحمة موزات الغنم وطبق الريزوتو مع الشمندر... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-02-03
وصفة لحمة موزات الغنم وطبق الريزوتو مع الشمندر... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-02-02
اللحمة مع البطاطا والجبنة... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-02-02
اللحمة مع البطاطا والجبنة... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-11-17
معلومات للـLBCI: اللجنة الفنية السعودية المتخصصة بملف رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وصلت الى لبنان وتلتقي برئيس الحكومة في السراي اليوم
خبر عاجل
2025-11-17
معلومات للـLBCI: اللجنة الفنية السعودية المتخصصة بملف رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وصلت الى لبنان وتلتقي برئيس الحكومة في السراي اليوم
0
آخر الأخبار
2025-10-16
بدء جولة رئيس الحكومة نواف سلام في صيدا في حضور نواب المنطقة والنائبة السابقة بهية الحريري
آخر الأخبار
2025-10-16
بدء جولة رئيس الحكومة نواف سلام في صيدا في حضور نواب المنطقة والنائبة السابقة بهية الحريري
0
أخبار لبنان
2026-02-05
الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة
أخبار لبنان
2026-02-05
الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة
0
فنّ
15:30
نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليا (فيديو)
فنّ
15:30
نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليا (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية
0
رياضة
13:38
العين على افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية الليلة… ولبنان في قلب الحدث
رياضة
13:38
العين على افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية الليلة… ولبنان في قلب الحدث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بارو في بيروت تحضيراً لموتمر دعم الجيش ولتهيئة الأرضية لمؤتمر لدعم لبنان وإعادة الإعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بارو في بيروت تحضيراً لموتمر دعم الجيش ولتهيئة الأرضية لمؤتمر لدعم لبنان وإعادة الإعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الموقف الأميركي بعد جولة المفاوضات الأولى مع ايران...
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الموقف الأميركي بعد جولة المفاوضات الأولى مع ايران...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الجيش الاسرائيلي يعلن أنه في حالة إستعداد للدفاع والهجوم ومصادقة على تنفيذ عمليات ضد إيران... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الجيش الاسرائيلي يعلن أنه في حالة إستعداد للدفاع والهجوم ومصادقة على تنفيذ عمليات ضد إيران... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إلى أي مدى يمكن أن يذهب الجانب الإيراني في المفاوضات وما هو حجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إلى أي مدى يمكن أن يذهب الجانب الإيراني في المفاوضات وما هو حجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات
تقارير نشرة الاخبار
13:24
فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
٣٠٠ محكوم سوري إلى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:21
٣٠٠ محكوم سوري إلى سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:17
ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل
أخبار لبنان
02:17
ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل
2
أخبار لبنان
09:55
رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم
أخبار لبنان
09:55
رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم
3
حال الطقس
01:35
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
حال الطقس
01:35
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
4
خبر عاجل
10:09
مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا
خبر عاجل
10:09
مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا
5
أخبار لبنان
05:53
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً
أخبار لبنان
05:53
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً
6
أخبار لبنان
07:17
الداخلية تعلن أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وتوزيعهم على الدوائر والبلدان
أخبار لبنان
07:17
الداخلية تعلن أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وتوزيعهم على الدوائر والبلدان
7
أخبار لبنان
02:29
الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
02:29
الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
8
اقتصاد
02:34
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
اقتصاد
02:34
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More