الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إلى عشّاق الفاصوليا... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2026-02-06 | 10:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إلى عشّاق الفاصوليا... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إلى عشّاق الفاصوليا... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Catchy Talk" عبر شاشة الـLBCI، الفاصوليا بالزيت وسلطة الفاصوليا والتونة.

للاطلاع على طريقة تحضير هذه المائدة الشهيّة، اضغطوا هنا.

آخر الأخبار

عالم الطبخ

عشّاق

الفاصوليا...

طبقان

مميزان

طريقة

الشيف

(فيديو)

الباستا السوداء والقريدس بصلصة البيستو... مائدة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:51

أكسيوس عن مصادر: ويتكوف وكوشنر التقيا مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني خلال محادثات مسقط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية

LBCI
رياضة
13:38

العين على افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية الليلة… ولبنان في قلب الحدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بارو في بيروت تحضيراً لموتمر دعم الجيش ولتهيئة الأرضية لمؤتمر لدعم لبنان وإعادة الإعمار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2026-02-05

الباستا السوداء والقريدس بصلصة البيستو... مائدة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2026-02-04

الكسكس بالسمك... وصفة مميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2026-02-03

وصفة لحمة موزات الغنم وطبق الريزوتو مع الشمندر... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2026-02-02

اللحمة مع البطاطا والجبنة... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-11-17

معلومات للـLBCI: اللجنة الفنية السعودية المتخصصة بملف رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وصلت الى لبنان وتلتقي برئيس الحكومة في السراي اليوم

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-16

بدء جولة رئيس الحكومة نواف سلام في صيدا في حضور نواب المنطقة والنائبة السابقة بهية الحريري

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-05

الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة

LBCI
فنّ
15:30

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليا (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية

LBCI
رياضة
13:38

العين على افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية الليلة… ولبنان في قلب الحدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بارو في بيروت تحضيراً لموتمر دعم الجيش ولتهيئة الأرضية لمؤتمر لدعم لبنان وإعادة الإعمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الموقف الأميركي بعد جولة المفاوضات الأولى مع ايران...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجيش الاسرائيلي يعلن أنه في حالة إستعداد للدفاع والهجوم ومصادقة على تنفيذ عمليات ضد إيران... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

إلى أي مدى يمكن أن يذهب الجانب الإيراني في المفاوضات وما هو حجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

٣٠٠ محكوم سوري إلى سوريا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:17

ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
09:55

رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم

LBCI
حال الطقس
01:35

الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا

LBCI
خبر عاجل
10:09

مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا

LBCI
أخبار لبنان
05:53

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً

LBCI
أخبار لبنان
07:17

الداخلية تعلن أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وتوزيعهم على الدوائر والبلدان

LBCI
أخبار لبنان
02:29

الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
اقتصاد
02:34

ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More