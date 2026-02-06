التالي

وزير العمل محمد حيدر لـ "جدل": هناك خطوة في الضمان الاجتماعي من ناحية قانون التقاعد والحماية وهو يُساعد على التحويل من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام تقاعدي