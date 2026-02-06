وزير العمل محمد حيدر لـ "جدل": هناك خطوة في الضمان الاجتماعي من ناحية قانون التقاعد والحماية وهو يُساعد على التحويل من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام تقاعدي

وزير العمل لـ"جدل": قانون مجلس ادارة الضمان سيقر وسيكون المجلس مؤلفا من 10 أعضاء من أصحاب الخبرات

وزير العمل لـ"جدل": قانون مجلس ادارة الضمان سيقر وسيكون المجلس مؤلفا من 10 أعضاء من أصحاب الخبرات

وزير العمل محمد حيدر لـ"جدل": قائد الجيش عبّر عن رأي الدولة اللبنانية التي لا تعتبر حزب الله ارهابي وهو أمر طبيعي ولنرى ما سيعرضه حول خطة حصر السلاح في الجلسة المقبلة ليبنى على الشيء مقتضاه