وزير العمل محمد حيدر لـ "جدل": بالضمان سنغطّي الى حدّ "متوسّط السعر"

وزير العمل محمد حيدر لـ "جدل": الضمان يقوم بكشف على الشركات النظامية وغير النظامية وخلال سنة قام بكشوفات بقدر ما قام به بسنوات