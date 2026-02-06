وزير العمل محمد حيدر لـ "جدل": بالضمان سنغطّي الى حدّ "متوسّط السعر"

التالي

وزير العمل محمد حيدر لـ"جدل": الضمان لا يغطّي الدخول الى الطوارئ في حال دخل المريض وخرج إلى المنزل ولكن إذا توجّه إلى الطوارئ ثم أُدخل إلى غرفة المستشفى فإن الضمان يغطّي ذلك وهذا منصوص عليه في نظام الضمان