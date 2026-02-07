وزير الخارجية الإيراني: القضية الفلسطينية ليست قضية كباقي القضايا بل هي بوصلة لمدى فاعلية القانون الدولي والحصانة التي أعطيت لإسرائيل أضرت بالنظام القضائي الدولي

التالي

وزير الخارجية الإيراني: توسع إسرائيل في المنطقة يتطلب إضعاف باقي دول المنطقة وإعطاء إسرائيل حرية استخدام القوة وما يجري في المنطقة ليس حالة دفاع بل هو حالة لجعل إسرائيل تشعر بالهيمنة على الآخرين