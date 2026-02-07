الأخبار
وزير الخارجية الإيراني: توسع إسرائيل في المنطقة يتطلب إضعاف باقي دول المنطقة وإعطاء إسرائيل حرية استخدام القوة وما يجري في المنطقة ليس حالة دفاع بل هو حالة لجعل إسرائيل تشعر بالهيمنة على الآخرين

2026-02-07 | 02:36
مشاهدات عالية
وزير الخارجية الإيراني: توسع إسرائيل في المنطقة يتطلب إضعاف باقي دول المنطقة وإعطاء إسرائيل حرية استخدام القوة وما يجري في المنطقة ليس حالة دفاع بل هو حالة لجعل إسرائيل تشعر بالهيمنة على الآخرين
0min
وزير الخارجية الإيراني: توسع إسرائيل في المنطقة يتطلب إضعاف باقي دول المنطقة وإعطاء إسرائيل حرية استخدام القوة وما يجري في المنطقة ليس حالة دفاع بل هو حالة لجعل إسرائيل تشعر بالهيمنة على الآخرين

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

وزير الخارجية الإيراني: على العالمين العربي والإسلامي العمل للحيلولة دون إعادة صياغة الأوضاع في المنطقة بالقوة
وزير الخارجية الإيراني: القضية الفلسطينية ليست قضية كباقي القضايا بل هي بوصلة لمدى فاعلية القانون الدولي والحصانة التي أعطيت لإسرائيل أضرت بالنظام القضائي الدولي
آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
09:53

عيسى الخوري: لبنان يدعو المانيا الى شراكات والاستفادة من فرص استثمارية حقيقية

LBCI
أمن وقضاء
09:44

أمن الدولة تضبط لحوما وأسماكا فاسدة في صور وتختم المؤسسة بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
09:37

مجلس الوزراء يقرّ تعيين ثمانية مساعدين فنيين زراعيين متمرنين في وزارة الزراعة

LBCI
أخبار لبنان
09:33

مجلس الوزراء يقرّ مشروع وزارة العدل رفع سنّ المسؤولية الجزائية إلى 14 عاماً

LBCI
آخر الأخبار
09:16

الرئيس سلام من رميش: سنواصل أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وسنبدأ في رميش بإصلاح شبكة الكهرباء والخيم الزراعية لإنعاش الحياة الزراعية في البلدة وقد خُصِّصت في مجلس الإنماء والإعمار الأموال اللازمة للمباشرة بهذه الأعمال

LBCI
فنّ
09:12

حضور لبناني لافت عالميًا: كارول سماحة تشارك نجوم العالم في افتتاح Open Masters Games 2026 (فيديو وصور)

LBCI
آخر الأخبار
09:11

الرئيس سلام من رميش: رميش صورة للعيش المشترك وقدّمت الكثير من الشهداء للجيش وأنا لا أريد التمييز بين البلدات الجنوبية ومختلف المناطق اللبنانية

LBCI
صحة وتغذية
09:00

دراسة جديدة تكشف... التعرّض للتوتر والاكتئاب خلال الحمل يعرّض الأطفال للإصابة بهذه الحالة الصحية!

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-06

شبكة احتيال وتزوير تُدار من البرازيل بهدف الاستيلاء على عقارات في لبنان بملايين الدولارات... وهذا ما حصل

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-06

اقتحم منزلا وسلب منه مبلغا ماليا... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه

LBCI
خبر عاجل
02:27

وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى مبنى بلدية صور مستهلًا جولته في الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-03

الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:33

افتتاح النسخة الـ17 من منتدى الجزيرة في الدوحة لمناقشة القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية

LBCI
أخبار دولية
08:25

عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية

LBCI
أخبار دولية
08:24

ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية

LBCI
خبر عاجل
07:27

الرئيس سلام من بنت جبيل: جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
07:19

فضل الله يستقبل رئيس الحكومة في بنت جبيل: نأمل أن تثمر الزيارة مشروعًا لإعادة الإعمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:20

رئيس الحكومة في جولة على مناطق صور وبنت جبيل جنوبًا...

LBCI
أخبار لبنان
05:44

الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:21

سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات

LBCI
حال الطقس
04:47

منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا

LBCI
أخبار لبنان
06:06

سلام يستكمل جولته الجنوبية...

LBCI
خبر عاجل
12:21

مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب

LBCI
أخبار لبنان
05:44

الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا

LBCI
خبر عاجل
11:26

الخارجية الأميركية: نزع سلاح الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط هما جزءان أساسيان من أهداف ترامب

LBCI
خبر عاجل
12:26

مرقص: الموافقة على طلب وزارة الأشغال لناحية إعادة تشغيل مرحليّ لمطار القليعات كمرحلة أولى لمدة 4 سنوات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام

