رئيس الحكومة نواف سلام من صور: أقولها صراحة التحديات كبيرة ولكن لن نتراجع وهذا يزيدنا اصرارا لنواجه العقبات ونتجاوزها
آخر الأخبار
2026-02-07 | 03:00
رئيس الحكومة نواف سلام من صور: أقولها صراحة التحديات كبيرة ولكن لن نتراجع وهذا يزيدنا اصرارا لنواجه العقبات ونتجاوزها
آخر الأخبار
الحكومة
أقولها
صراحة
التحديات
كبيرة
نتراجع
يزيدنا
اصرارا
لنواجه
العقبات
ونتجاوزها
استهداف أطراف علما الشعب وعيتا الشعب برشقات رشاشة
أن بي ايه: بيستونز ينهي سلسلة انتصارات نيكس
آخر الأخبار
أخبار لبنان
09:53
عيسى الخوري: لبنان يدعو المانيا الى شراكات والاستفادة من فرص استثمارية حقيقية
أخبار لبنان
09:53
عيسى الخوري: لبنان يدعو المانيا الى شراكات والاستفادة من فرص استثمارية حقيقية
0
أمن وقضاء
09:44
أمن الدولة تضبط لحوما وأسماكا فاسدة في صور وتختم المؤسسة بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
09:44
أمن الدولة تضبط لحوما وأسماكا فاسدة في صور وتختم المؤسسة بالشمع الأحمر
0
أخبار لبنان
09:37
مجلس الوزراء يقرّ تعيين ثمانية مساعدين فنيين زراعيين متمرنين في وزارة الزراعة
أخبار لبنان
09:37
مجلس الوزراء يقرّ تعيين ثمانية مساعدين فنيين زراعيين متمرنين في وزارة الزراعة
0
أخبار لبنان
09:33
مجلس الوزراء يقرّ مشروع وزارة العدل رفع سنّ المسؤولية الجزائية إلى 14 عاماً
أخبار لبنان
09:33
مجلس الوزراء يقرّ مشروع وزارة العدل رفع سنّ المسؤولية الجزائية إلى 14 عاماً
آخر الأخبار
09:16
الرئيس سلام من رميش: سنواصل أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وسنبدأ في رميش بإصلاح شبكة الكهرباء والخيم الزراعية لإنعاش الحياة الزراعية في البلدة وقد خُصِّصت في مجلس الإنماء والإعمار الأموال اللازمة للمباشرة بهذه الأعمال
آخر الأخبار
09:16
الرئيس سلام من رميش: سنواصل أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وسنبدأ في رميش بإصلاح شبكة الكهرباء والخيم الزراعية لإنعاش الحياة الزراعية في البلدة وقد خُصِّصت في مجلس الإنماء والإعمار الأموال اللازمة للمباشرة بهذه الأعمال
0
فنّ
09:12
حضور لبناني لافت عالميًا: كارول سماحة تشارك نجوم العالم في افتتاح Open Masters Games 2026 (فيديو وصور)
فنّ
09:12
حضور لبناني لافت عالميًا: كارول سماحة تشارك نجوم العالم في افتتاح Open Masters Games 2026 (فيديو وصور)
0
آخر الأخبار
09:11
الرئيس سلام من رميش: رميش صورة للعيش المشترك وقدّمت الكثير من الشهداء للجيش وأنا لا أريد التمييز بين البلدات الجنوبية ومختلف المناطق اللبنانية
آخر الأخبار
09:11
الرئيس سلام من رميش: رميش صورة للعيش المشترك وقدّمت الكثير من الشهداء للجيش وأنا لا أريد التمييز بين البلدات الجنوبية ومختلف المناطق اللبنانية
0
صحة وتغذية
09:00
دراسة جديدة تكشف... التعرّض للتوتر والاكتئاب خلال الحمل يعرّض الأطفال للإصابة بهذه الحالة الصحية!
صحة وتغذية
09:00
دراسة جديدة تكشف... التعرّض للتوتر والاكتئاب خلال الحمل يعرّض الأطفال للإصابة بهذه الحالة الصحية!
أمن وقضاء
2025-12-06
شبكة احتيال وتزوير تُدار من البرازيل بهدف الاستيلاء على عقارات في لبنان بملايين الدولارات... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
2025-12-06
شبكة احتيال وتزوير تُدار من البرازيل بهدف الاستيلاء على عقارات في لبنان بملايين الدولارات... وهذا ما حصل
0
أمن وقضاء
2026-02-06
اقتحم منزلا وسلب منه مبلغا ماليا... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه
أمن وقضاء
2026-02-06
اقتحم منزلا وسلب منه مبلغا ماليا... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه
0
خبر عاجل
02:27
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى مبنى بلدية صور مستهلًا جولته في الجنوب
خبر عاجل
02:27
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى مبنى بلدية صور مستهلًا جولته في الجنوب
0
آخر الأخبار
2026-02-03
الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله
آخر الأخبار
2026-02-03
الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله
تقارير نشرة الاخبار
08:33
افتتاح النسخة الـ17 من منتدى الجزيرة في الدوحة لمناقشة القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية
تقارير نشرة الاخبار
08:33
افتتاح النسخة الـ17 من منتدى الجزيرة في الدوحة لمناقشة القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية
0
أخبار دولية
08:25
عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية
أخبار دولية
08:25
عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية
0
أخبار دولية
08:24
ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية
أخبار دولية
08:24
ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية
0
خبر عاجل
07:27
الرئيس سلام من بنت جبيل: جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب
خبر عاجل
07:27
الرئيس سلام من بنت جبيل: جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب
0
أخبار لبنان
07:19
فضل الله يستقبل رئيس الحكومة في بنت جبيل: نأمل أن تثمر الزيارة مشروعًا لإعادة الإعمار
أخبار لبنان
07:19
فضل الله يستقبل رئيس الحكومة في بنت جبيل: نأمل أن تثمر الزيارة مشروعًا لإعادة الإعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
06:20
رئيس الحكومة في جولة على مناطق صور وبنت جبيل جنوبًا...
تقارير نشرة الاخبار
06:20
رئيس الحكومة في جولة على مناطق صور وبنت جبيل جنوبًا...
0
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
03:21
سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور
تقارير نشرة الاخبار
03:21
سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية
1
تقارير نشرة الاخبار
13:24
فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات
تقارير نشرة الاخبار
13:24
فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات
2
حال الطقس
04:47
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
حال الطقس
04:47
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
3
أخبار لبنان
06:06
سلام يستكمل جولته الجنوبية...
أخبار لبنان
06:06
سلام يستكمل جولته الجنوبية...
4
خبر عاجل
12:21
مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب
خبر عاجل
12:21
مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب
5
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
6
خبر عاجل
11:26
الخارجية الأميركية: نزع سلاح الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط هما جزءان أساسيان من أهداف ترامب
خبر عاجل
11:26
الخارجية الأميركية: نزع سلاح الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط هما جزءان أساسيان من أهداف ترامب
7
خبر عاجل
12:26
مرقص: الموافقة على طلب وزارة الأشغال لناحية إعادة تشغيل مرحليّ لمطار القليعات كمرحلة أولى لمدة 4 سنوات
خبر عاجل
12:26
مرقص: الموافقة على طلب وزارة الأشغال لناحية إعادة تشغيل مرحليّ لمطار القليعات كمرحلة أولى لمدة 4 سنوات
8
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام
