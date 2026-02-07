الأخبار
رياضة
أن بي ايه: بيستونز ينهي سلسلة انتصارات نيكس
2026-02-07 | 03:00
شارك
3
min
أن بي ايه: بيستونز ينهي سلسلة انتصارات نيكس
أنهى ديترويت بيستونز سلسلة نيويورك نيكس من ثمانية انتصارات متتالية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه" الجمعة، بعد ان ألحق به هزيمة ثقيلة 118-80 ضمن المنطقة الشرقية.
وسجّل البديل دانيس جنكينز 18 نقطة لمصلحة بيستونز، متصدر ترتيب المنطقة الشرقية، وأضاف إليه توبياس هاريس وأيزياه ستيوارت 15 نقطة لكل منهما.
وهيمن بيستونز الذي دخل اللقاء على خلفية خسارة قاسية أمام واشنطن ويزاردز المتواضع الخميس، على اللقاء من الربع الأول ولم يتأخر بالنتيجة خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة.
ورفع بيستونز تقدمه إلى 43 نقطة في إحدى فترات اللقاء ضد نيكس الذي خاض اللقاء من دون نجمه الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز والبريطاني - النيجيري او جاي أنونوبي.
وكان ميكال بريدجز أفضل مسجّل لنيكس بـ19 نقطة وأضاف جايلن برونسون 12، بعد ان اكتفى بأربع تسديدات ناجحة من أصل 20 محاولة.
وبتلقيه هذه الهزيمة، خسر نيكس المركز الثاني لمصلحة سلتيكس الفائز على ميامي هيت 98-96 بعد أن عوّض تأخره بفارق 22 نقطة.
ورفع سلتيكس رصيده إلى 34 انتصارا مقابل 18 خسارة في المركز الثاني، مقابل 33 انتصارا و19 خسارة لنيكس.
وكان جايلن براون أفضل مسجّل لسلتيكس بـ 29 نقطة وأضاف إليه البديل بايتون بريتشارد 24 نقطة.
وتأخر سلتيكس بفارق 21 نقطة عند استراحة الشوطين لكنه تفوّق على ميامي 36-15 في الربع الثالث فارضا التعادل ونهاية محتدمة للقاء.
ومنح ديريك وايت تقدما لسلتيكس قبل دقيقة ونصف من نهاية الوقت، ليتمسّك به فريقه حتى النهاية ويخرج بفوز ثمين.
أنهى وايت اللقاء بـ 21 نقطة، وكان له دور دفاعي كبير من خلال التصدي لإحدى تسديدات هيت في اللحظات الأخيرة.
وأنهى المونتينغري نيكولا فوتشيفيتش اللقاء بثنائية مزدوجة "دابل دابل" (11 نقطة و12 متابعة) في مباراته الأولى بقميص سلتيكس منذ انضمامه إلى الفريق بصفقة تبادل مع شيكاغو بولز هذا الأسبوع.
وكان الكندي اندرو ويغينز أفضل مسجّل لهيت بـ 26 نقطة. كما أضاف نورمان باول 24 نقطة، لكن زميلهما دافيون ميتشل أضاع سلة فوز محتملة قبل 2.7 ثانيتين من النهاية.
وفي ميلووكي، سجّل كيفن بورتر جونيور 23 نقطة ليقود باكس لتحقيق الفوز على إنديانا بيسرز 105-99.
وكالة فرانس برس
نجمة التزلج الحر الصينية أيلين غو: "الإصابات أثرت على ثقتي"
ديون ما بعد الرحيل… باريس سان جرمان مُطالب بدفع 5.9 مليون يورو لمبابي
السابق
