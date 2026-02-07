الأخبار
عاجل
المبنى ٢٧٣ في التبانة يقع على خطوط تماس قديمة ولم يكن مدرجًا بالإحصاء الأولي ضمن المباني المهددة بالسقوط
المبنى ٢٧٣ في التبانة يقع على خطوط تماس قديمة ولم يكن مدرجًا بالإحصاء الأولي ضمن المباني المهددة بالسقوط
الرئيس سلام من رميش: سنواصل أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وسنبدأ في رميش بإصلاح شبكة الكهرباء والخيم الزراعية لإنعاش الحياة الزراعية في البلدة وقد خُصِّصت في مجلس الإنماء والإعمار الأموال اللازمة للمباشرة بهذه الأعمال
آخر الأخبار
2026-02-07
الرئيس سلام من رميش: سنواصل أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وسنبدأ في رميش بإصلاح شبكة الكهرباء والخيم الزراعية لإنعاش الحياة الزراعية في البلدة وقد خُصِّصت في مجلس الإنماء والإعمار الأموال اللازمة للمباشرة بهذه الأعمال
مكتب رئيس الوزراء: من المتوقع أن يجتمع نتنياهو بالرئيس الأميركي في واشنطن الأربعاء وسيناقش معه المفاوضات مع إيران
حضور لبناني لافت عالميًا: كارول سماحة تشارك نجوم العالم في افتتاح Open Masters Games 2026 (فيديو وصور)
11:09
النائب حيدر ناصر للـLBCI: موضوع الأبنية المتصدعة ليس بجديد ولا خطوة جدية من أي حكومة حتى الآن
آخر الأخبار
11:09
النائب حيدر ناصر للـLBCI: موضوع الأبنية المتصدعة ليس بجديد ولا خطوة جدية من أي حكومة حتى الآن
0
آخر الأخبار
11:08
النائب حيدر ناصر للـLBCI: أعتقد أن هناك شهيدين حتى الساعة في موقع الحادثة والوضع مأساوي
آخر الأخبار
11:08
النائب حيدر ناصر للـLBCI: أعتقد أن هناك شهيدين حتى الساعة في موقع الحادثة والوضع مأساوي
0
خبر عاجل
11:06
المبنى ٢٧٣ في التبانة يقع على خطوط تماس قديمة ولم يكن مدرجًا بالإحصاء الأولي ضمن المباني المهددة بالسقوط
خبر عاجل
11:06
المبنى ٢٧٣ في التبانة يقع على خطوط تماس قديمة ولم يكن مدرجًا بالإحصاء الأولي ضمن المباني المهددة بالسقوط
0
آخر الأخبار
11:03
النائب أشرف ريفي للـLBCI: المسؤولية تقع علينا جميعًا من دون إستثناء
آخر الأخبار
11:03
النائب أشرف ريفي للـLBCI: المسؤولية تقع علينا جميعًا من دون إستثناء
11:09
النائب حيدر ناصر للـLBCI: موضوع الأبنية المتصدعة ليس بجديد ولا خطوة جدية من أي حكومة حتى الآن
آخر الأخبار
11:09
النائب حيدر ناصر للـLBCI: موضوع الأبنية المتصدعة ليس بجديد ولا خطوة جدية من أي حكومة حتى الآن
0
آخر الأخبار
11:08
النائب حيدر ناصر للـLBCI: أعتقد أن هناك شهيدين حتى الساعة في موقع الحادثة والوضع مأساوي
آخر الأخبار
11:08
النائب حيدر ناصر للـLBCI: أعتقد أن هناك شهيدين حتى الساعة في موقع الحادثة والوضع مأساوي
0
آخر الأخبار
11:03
النائب أشرف ريفي للـLBCI: المسؤولية تقع علينا جميعًا من دون إستثناء
آخر الأخبار
11:03
النائب أشرف ريفي للـLBCI: المسؤولية تقع علينا جميعًا من دون إستثناء
0
آخر الأخبار
11:01
النائب أشرف ريفي للـLBCI: لإعلان حالة طوارىء والقيام بجردة على المباني وكلنا مسؤولون
آخر الأخبار
11:01
النائب أشرف ريفي للـLBCI: لإعلان حالة طوارىء والقيام بجردة على المباني وكلنا مسؤولون
آخر الأخبار
05:05
وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية سيطرت على قريتي هلوشكيفكا في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا وسيدوريفكا في منطقة سومي
آخر الأخبار
05:05
وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية سيطرت على قريتي هلوشكيفكا في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا وسيدوريفكا في منطقة سومي
0
فنّ
10:48
بعد شائعات ارتباطها بوثائق جيفري إبستين... نانسي عجرم تخرج عن صمتها وهذا ما حذرت منه!
فنّ
10:48
بعد شائعات ارتباطها بوثائق جيفري إبستين... نانسي عجرم تخرج عن صمتها وهذا ما حذرت منه!
0
رياضة
13:57
هكذا ارتدت ميلانو ثوب الاولمبياد الشتوي وابهرت العالم
رياضة
13:57
هكذا ارتدت ميلانو ثوب الاولمبياد الشتوي وابهرت العالم
0
خبر عاجل
10:54
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
خبر عاجل
10:54
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
خبر عاجل
10:54
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
خبر عاجل
10:54
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
0
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
0
آخر الأخبار
08:01
نواف سلام من النبطية: زرت سوق النبطية منذ سنة ويسعدني اليوم أن المشهد تغيّر اذ أزيلت الردميات واستعادت النبطية جزءا من عافيتها الإقتصادية واليوم نجتمع لإطلاق هذا السوق الموقت النموذجي
آخر الأخبار
08:01
نواف سلام من النبطية: زرت سوق النبطية منذ سنة ويسعدني اليوم أن المشهد تغيّر اذ أزيلت الردميات واستعادت النبطية جزءا من عافيتها الإقتصادية واليوم نجتمع لإطلاق هذا السوق الموقت النموذجي
0
أخبار لبنان
07:43
اليوم الثاني من جولة نواف سلام الجنوبية...
أخبار لبنان
07:43
اليوم الثاني من جولة نواف سلام الجنوبية...
0
أخبار لبنان
07:17
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
أخبار لبنان
07:17
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
0
أخبار دولية
06:01
خالد مشعل: حماس لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ"حكم أجنبي" في غزة
أخبار دولية
06:01
خالد مشعل: حماس لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ"حكم أجنبي" في غزة
0
آخر الأخبار
03:56
نواف سلام: هذه المشاريع ستشمل قضاء مرجعيون في المرحلة الأولى... والتنفيذ لن يستغرق أشهراً
آخر الأخبار
03:56
نواف سلام: هذه المشاريع ستشمل قضاء مرجعيون في المرحلة الأولى... والتنفيذ لن يستغرق أشهراً
0
أخبار لبنان
03:13
نواف سلام زار كفركلا وانتقل الى سراي مرجعيون
أخبار لبنان
03:13
نواف سلام زار كفركلا وانتقل الى سراي مرجعيون
0
أخبار دولية
02:53
عراقجي: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم "حتى لو فُرضت علينا الحرب"... والحشد العسكري الأميركي "لا يُخيفنا"
أخبار دولية
02:53
عراقجي: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم "حتى لو فُرضت علينا الحرب"... والحشد العسكري الأميركي "لا يُخيفنا"
1
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
2
حال الطقس
02:05
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:05
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
3
فنّ
03:42
ألين خلف تسرق الأضواء بإطلالة جلدية عصرية في أحدث ظهور لها (صور)
فنّ
03:42
ألين خلف تسرق الأضواء بإطلالة جلدية عصرية في أحدث ظهور لها (صور)
4
أمن وقضاء
03:44
بالصور - وحدات من الجيش نفذت نشاطات مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية FORBIN
أمن وقضاء
03:44
بالصور - وحدات من الجيش نفذت نشاطات مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية FORBIN
5
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة
6
خبر عاجل
09:16
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
خبر عاجل
09:16
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
7
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الحاج وفيق صفا خارج قيادة حزب الله… لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الحاج وفيق صفا خارج قيادة حزب الله… لماذا؟
8
أمن وقضاء
07:08
بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء
أمن وقضاء
07:08
بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء
