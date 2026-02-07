حضور لبناني لافت عالميًا: كارول سماحة تشارك نجوم العالم في افتتاح Open Masters Games 2026 (فيديو وصور)

شهدت فعاليات حفل افتتاح Open Masters Games 2026 في أبو ظبي لحظة فنية استثنائية، حيث شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة مساء أمس على المسرح إلى جانب نخبة من النجوم العالميين، في عرض موسيقي جمع بين الثقافات والطاقة الإبداعية العالية.

وقد تألقت كارول سماحة في هذا الحدث العالمي، متشاركة المسرح مع النجوم العالميين ليونا لويس، وريتا أورا وراشد النعيمي، في لوحة فنية عكست روح التعاون والانفتاح بين الفنانين من مختلف أنحاء العالم.

وتميز الحفل، الذي شكّل افتتاحًا رسميًا لألعاب Open Masters Games 2026، بإنتاج موسيقي ضخم، حيث أُنجز العمل تحت إشراف السيد هارفي مايسون جونيور، الرئيس التنفيذي لجوائز الغرامي (The GRAMMYs)، وبمشاركة السيد تيمور مرمارشي، ما أضفى على العمل طابعًا عالميًا رفيع المستوى من حيث الرؤية والتنفيذ.

ويُعد هذا الحدث محطة جديدة ومهمة في المسيرة الفنية للنجمة كارول سماحة، ويؤكد حضورها المتجدد في المحافل الدولية الكبرى، إلى جانب أبرز نجوم الموسيقى في العالم.