عراقجي: لا نقبل الإملاءات والتسلط من أي جهة كانت ومستعدون للإجابة على أي أسئلة ونؤكد على الدبلوماسية والتفاوض وإذا اختار الطرف الآخر المسار الدبلوماسي فسنختار المسار ذاته

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك