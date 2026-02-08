وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى كفركلا في اليوم الثاني من جولته في الجنوب

التالي

نواف سلام من كفركلا: زيارتنا هي للتأكيد أن الدولة بكل أجهزتها تقف الى جانب القرى "المنكوبة" ووضع كفركلا أصعب من غيرها نتيجة الإنتهاكات اليومية المستمرة وقربها من الحدود