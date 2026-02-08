جورج كتانة للـLBCI: المبنى المنهار في طرابلس مؤلف من 5 طوابق والمعلومات تتحدث عن وجود عائلتين فيه

نواف سلام من النبطية: زرت سوق النبطية منذ سنة ويسعدني اليوم أن المشهد تغيّر اذ أزيلت الردميات واستعادت النبطية جزءا من عافيتها الإقتصادية واليوم نجتمع لإطلاق هذا السوق الموقت النموذجي

السابق