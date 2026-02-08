إطلاق رصاص كثيف في محيط المبنى المنهار في طرابلس

التالي

رئيس الحكومة نواف سلام أوعز إلى الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي الذي كان برفقته في الجنوب بقطع زيارته إلى الجنوب والتوجّه فورًا نحو طرابلس لتنسيق جهود الإغاثة