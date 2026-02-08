الأخبار
عماد خريش للـLBCI: العدد الكبير للمواطنين يعرقل عمل الإتفاذ والضجيج لا يمكننا من تحديد مكان الأشخاص تحت الأنقاض وندعو لإخلاء المكان
آخر الأخبار
2026-02-08 | 11:45
مشاهدات عالية
عماد خريش للـLBCI: العدد الكبير للمواطنين يعرقل عمل الإتفاذ والضجيج لا يمكننا من تحديد مكان الأشخاص تحت الأنقاض وندعو لإخلاء المكان
* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
للـLBCI:
العدد
الكبير
للمواطنين
يعرقل
الإتفاذ
والضجيج
يمكننا
تحديد
الأشخاص
الأنقاض
وندعو
لإخلاء
المكان
10:43
الإدارة البحرية الأميركية: ننصح السفن التي تحمل العلم الأميركي بالبقاء بعيدًا عن المياه الإقليمية الإيرانية
آخر الأخبار
10:43
الإدارة البحرية الأميركية: ننصح السفن التي تحمل العلم الأميركي بالبقاء بعيدًا عن المياه الإقليمية الإيرانية
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
أخبار لبنان
10:16
وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة
أخبار لبنان
10:16
وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة
عالم الطبخ
10:16
الدجاج مع البطاطا والثوم والسبانخ... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:16
الدجاج مع البطاطا والثوم والسبانخ... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
10:43
الإدارة البحرية الأميركية: ننصح السفن التي تحمل العلم الأميركي بالبقاء بعيدًا عن المياه الإقليمية الإيرانية
10:43
الإدارة البحرية الأميركية: ننصح السفن التي تحمل العلم الأميركي بالبقاء بعيدًا عن المياه الإقليمية الإيرانية
10:16
وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة
10:16
وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة
10:16
الدجاج مع البطاطا والثوم والسبانخ... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
10:16
الدجاج مع البطاطا والثوم والسبانخ... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
10:08
أنباء عن إجلاء 800 تلميذ جنوب فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة في إحدى المدارس
10:08
أنباء عن إجلاء 800 تلميذ جنوب فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة في إحدى المدارس
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
09:53
قاسم: لا احد "يلعب" بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليه كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات
09:53
قاسم: لا احد "يلعب" بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليه كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات
04:55
انتظر لساعات في قسم الطوارئ وتوقّف نبضه... الإهمال الطبي يودي بحياة ابن الـ24 عاماً وهذه قصته!
04:55
انتظر لساعات في قسم الطوارئ وتوقّف نبضه... الإهمال الطبي يودي بحياة ابن الـ24 عاماً وهذه قصته!
10:16
الدجاج مع البطاطا والثوم والسبانخ... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
10:16
الدجاج مع البطاطا والثوم والسبانخ... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
08:41
موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار
08:41
موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار
07:45
يوم حزين في طرابلس... إليكم آخر المستجدات من موقع المبنى المنهار
07:45
يوم حزين في طرابلس... إليكم آخر المستجدات من موقع المبنى المنهار
07:15
الرئيس الإيراني يحذر من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة
07:15
الرئيس الإيراني يحذر من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة
07:12
الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية
07:12
الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية
06:46
خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو
06:46
خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو
03:29
قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب
03:29
قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب
03:25
ليلة طويلة عاشتها طرابلس... وهذا ما قاله صاحب أحد المحال التجارية في المبنى المنهار للـLBCI
03:25
ليلة طويلة عاشتها طرابلس... وهذا ما قاله صاحب أحد المحال التجارية في المبنى المنهار للـLBCI
02:45
الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي
02:45
الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي
10:48
بعد شائعات ارتباطها بوثائق جيفري إبستين... نانسي عجرم تخرج عن صمتها وهذا ما حذرت منه!
10:48
بعد شائعات ارتباطها بوثائق جيفري إبستين... نانسي عجرم تخرج عن صمتها وهذا ما حذرت منه!
00:21
المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا
00:21
المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
03:44
وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية
03:44
وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية
16:08
عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة
16:08
عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة
01:30
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
01:30
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
00:34
تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي
00:34
تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي
01:38
الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى
01:38
الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى
