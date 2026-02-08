الوكالة الوطنية للإعلام: قذائف من دبابة ميركافا متمركزة في محيط بلدة بليدا باتجاه الأطراف الشرقية للبلدة

المدير العام للدفاع المدني عماد خريش للـLBCI: المبنى مؤلف من بلوكين وكل بلوك مؤلف من 6 شقق

عماد خريش للـLBCI: العدد الكبير للمواطنين يعرقل عمل الإتفاذ والضجيج لا يمكننا من تحديد مكان الأشخاص تحت الأنقاض وندعو لإخلاء المكان