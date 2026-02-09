الراعي: نصلّي من أجل أن يتمكّن المسؤولون من حصر السلاح وتطبيق وقف اطلاق النار والقرار 1701 وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وبسط كامل سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها وتمكين الجيش من تنفيذ خطته والقيام بعملية اعادة الاعمار وإجراء الإصلاحات

