ثورة جديدة في عالم الطب... مادة لاصقة قادرة على تدمير خلايا السرطان ذاتياً وهذه التفاصيل!

أعلن باحثون عن اكتشاف مادة جديدة رائدة تُعرف باسم "الغراء الجزيئي"، والتي أثبتت قدرتها على تدمير الخلايا السرطانية الخبيثة ذاتياً.

وأعلنت شركة "نيومورف" الطبية الناشئة عن بدء أولى تجاربها السريرية على عقار "نيو-811" لعلاج سرطان الخلايا الكلوية الصافية (ccRCC)، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الكلى في الولايات المتحدة.

وقد أسفرت التجربة عن إعطاء جرعة من "نيو-811" لمريض واحد، وهو عقار يُعرف باسم "مُحلِّل الغراء الجزيئي"، ويتكون من مجموعة من الجزيئات الصغيرة التي تُحفِّز التفاعل بين البروتين المُسبِّب للمرض والإنزيمات المُدمِّرة.

وتُجبر هذه المادة خلايا السرطان على تدمير نفسها، مانعةً بذلك انتشار المرض أو استفحاله من الأساس.

وقالت الشركة إن مادتها اللاصقة تُعيد توجيه الجسم للتخلص من البروتينات الضارة ذاتيًا عن طريق تصنيفها على أنها "نفايات".

ويهدف هذا البحث إلى تقييم فعالية المادة اللاصقة في علاج سرطان الخلايا الكلوية المتقدم غير القابل للجراحة.

