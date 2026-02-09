الراعي: نصلي من أجل وطننا لبنان كي يبقى أرض لقاء ورسالة حرية ومساحة رجاء لكل أبنائه ونصلي من أجل المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية ويقودهم الضمير إلى ما فيه خير الإنسان والوطن

الراعي في عظة قداس عيد مار مارون: للموارنة رسالة وطنية تاريخية متجذرة في الإيمان بالإسنان وفي الالتزام بالأرض وهي رسالة لا تختصر بدورٍ بل تترجم بحضور واعٍ وبمساهمة هادئة وبنّاءة في تثبيت أسس الدولة وتعزيز ثقافة الحوار وصون صيغة العيش معاً

السابق